40-летняя Ольга Горбачева в бикини с кружевом шокировала осиной талией

Артистка ошеломила своей фигурой.
Известная украинская артистка Ольга Горбачева, которая летом в прошлом году объявила о завершении карьеры телеведущей, похвасталась своей фигурой.
В Instagram-stories знаменитость опубликовала несколько снимков, сделанных во время отпуска на Сейшелах. Так, на одном из фото певица предстала перед камерой в коричневом бикини на фоне зелени. Оля мечтательно смотрит вверх, демонстрируя стройное тело, а на голове у нее красуется шляпа.
Также супруга продюсера Юрия Никитина запостила кадр, где позировала на фоне океана в белом бикини с кружевом. Звезда ошарашила осиной талией. Также светлый купальник подчеркнул ее загар.
Какова была реакция поклонников Оли неизвестно. По всей вероятности, поклонники послали ей в личные сообщения кучу реакций-огоньков и комплиментов.
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