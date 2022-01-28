40-летняя Ольга Горбачева в бикини с кружевом шокировала осиной талией

Артистка ошеломила своей фигурой.

Известная украинская артистка Ольга Горбачева, которая летом в прошлом году объявила о завершении карьеры телеведущей, похвасталась своей фигурой.

В Instagram-stories знаменитость опубликовала несколько снимков, сделанных во время отпуска на Сейшелах. Так, на одном из фото певица предстала перед камерой в коричневом бикини на фоне зелени. Оля мечтательно смотрит вверх, демонстрируя стройное тело, а на голове у нее красуется шляпа.

Ольга Горбачева / instagram.com/gorbachovaolga

Также супруга продюсера Юрия Никитина запостила кадр, где позировала на фоне океана в белом бикини с кружевом. Звезда ошарашила осиной талией. Также светлый купальник подчеркнул ее загар.

Ольга Горбачева / instagram.com/gorbachovaolga

Какова была реакция поклонников Оли неизвестно. По всей вероятности, поклонники послали ей в личные сообщения кучу реакций-огоньков и комплиментов.

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