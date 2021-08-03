40-летняя Ольга Горбачева в купальнике похвасталась плоским животиком

Артистка устроила прогулку на яхте с семьей.

Украинская певица и ментор Ольга Горбачева, которая несколько недель назад объявила о завершении карьеры певицы и телеведущей, устроила себе отпуск.

Так, на странице в Instagram знаменитость разместила серию снимков, сделанных во время ее отдыха с семьей. Вместе с мужем, дочерью и сестрой Горбачева отправилась в морской круиз.

Ольга Горбачева с сестрой / instagram.com/gorbachovaolga

На фотографиях Ольга предстает в синем пляжном костюме — плавках с высокой талией и топе. 40-летняя артистка продемонстрировала стройную фигуру, плоский животик и красивые ножки. Исполнительница призналась, что во время отдыха позволила себе немного шампанского.

instagram.com/gorbachovaolga

instagram.com/gorbachovaolga

"Если вы выпили меньше шампанского, чем я на этой серии фото, то без труда найдете между ними отличие", — прокомментировала фотографии Ольга.

instagram.com/gorbachovaolga

Напомним, несколько месяцев назад Ольга Горбачева рассекретила самый дорогой подарок от Юрия Никитина. Продюсер порадовал любимую недвижимостью.

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