40-летняя Ольга Горбачева в купальнике показала аппетитные бедра и подтянутый пресс

Артистка порадовала своих поклонников пикантным контентом.

Известная украинская певица Ольга Горбачева, которая недавно в белом бикини похвасталась стройными ножками, решила снова напомнить, что имеет стройную фигуру.

Так, на странице в Instagram 40-летняя знаменитость разместила серию снимков, которые были сделаны в Италии. На фотографиях артистка позирует перед камерой в лиловом купальнике. На плечи загорелая Ольга накинула кардиган, но он ни капли не скрывает удивительно стройную фигуру артистки.

Ольга Горбачева в купальнике / instagram.com/gorbachovaolga

Кроме этого, она надела на голову массивную бордовую шляпу, которая добавила образу певицы особую изюминку.

Ольга Горбачева в Италии / instagram.com/gorbachovaolga

Знаменитость действительно имеет соблазнительные формы и стройную фигуру. И это также заметили ее поклонники. В частности, они написали следующее:

Вы просто невероятная красавица!

Фигура и тело просто супер!

Вы такая изящная и красивая!

Напомним, Ольга Горбачева любит публиковать фотографии, на которых она позирует в купальнике. Недавно она в бордовом бикини показала стройную фигуру.

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