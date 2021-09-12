40-летняя Ольга Горбачева в купальнике показала аппетитные бедра и подтянутый пресс

Артистка порадовала своих поклонников пикантным контентом.
Известная украинская певица Ольга Горбачева, которая недавно в белом бикини похвасталась стройными ножками, решила снова напомнить, что имеет стройную фигуру.
Так, на странице в Instagram 40-летняя знаменитость разместила серию снимков, которые были сделаны в Италии. На фотографиях артистка позирует перед камерой в лиловом купальнике. На плечи загорелая Ольга накинула кардиган, но он ни капли не скрывает удивительно стройную фигуру артистки.
Кроме этого, она надела на голову массивную бордовую шляпу, которая добавила образу певицы особую изюминку.
Знаменитость действительно имеет соблазнительные формы и стройную фигуру. И это также заметили ее поклонники. В частности, они написали следующее:
- Вы просто невероятная красавица!
- Фигура и тело просто супер!
- Вы такая изящная и красивая!
Напомним, Ольга Горбачева любит публиковать фотографии, на которых она позирует в купальнике. Недавно она в бордовом бикини показала стройную фигуру.