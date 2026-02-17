40-летняя Оля Цибульская прямо со сцены объявила о планировании второй беременности: "Уйду в декрет"

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская публично объявила о намерениях стать мамой во второй раз.

Так, 40-летняя знаменитость и раньше не скрывала, что готова решиться на беременность. Однако тогда объясняла, что постоянно откладывает этот вопрос из-за страхов, связанных с войной. Более того, еще в конце прошлого года Оля делилась, что все же сделала чекап организма и выяснила, что физически уже готова подарить новую жизнь.

Но на этот раз артистка, похоже, настроена довольно решительно. В частности, во время одного из недавних концертов Цибульская прямо со сцены сообщила, что готовится уйти в декрет. Она отметила, что в марте после своего сольного концерта в Киеве она посвятит время для планирования второго малыша.

«Я себе пообещала, когда удастся, то я уйду второй раз в декрет», — цитирует певицу Telegram-канал «Сцена событий».

К слову, исполнительница вместе с мужем Сергеем Грисюком уже воспитывает 11-летнего сыночка Нестора.

