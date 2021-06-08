40-летняя внучка Григория Чапкиса в облегающем платье с декольте ошеломила фигурой

Анна Сафрончик очаровала роскошным видом.
Внучка легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса, известная итальянская актриса Анна Сафрончик очаровала роскошным видом.
На странице в Instagram, где за жизнью артистки наблюдают более полумиллиона фанатов, знаменитость запостила серию фото в довольно откровенном платье. Анна появилась в наряде, расшитом камнями, с декольте, вырезами и белой юбкой с экстремальным разрезом до бедра.
Свой образ звезда дополнила украшениями, укладкой и эффектным макияжем.
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Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.
- Фантастическая
- Королева красоты
- Ты невероятная
- Божественная красота
Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах "Противоположности притягиваются", "Запутанная история" и сериале "Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу".
Напомним, недавно сын Григория Чапкиса умилил романтическими фото с женой-красавицей. Грег адресовал любимой много приятных слов.