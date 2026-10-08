40-летняя Злата Огневич назвала три простых привычки, которые поддерживают ее форму без жестких диет

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Реклама

Украинская певица Злата Огневич рассказала, каких простых правил она придерживается в повседневной жизни, чтобы поддерживать себя в форме и иметь ухоженный вид.

Артистка убеждена, что для этого не обязательно истощать себя тренировками или строгими диетами. Она рекомендует сделать физическую активность, регулярный уход за собой и сбалансированное питание частью ежедневной рутины.

Реклама

Одной из главных привычек Огневич называет спорт. В то же время певица не считает, что тренироваться нужно каждый день. По ее словам, достаточно заниматься около трех раз в неделю, а в другие дни можно просто больше ходить пешком.

Реклама

«Спорт — мастхев. Но этого должно быть раза три в неделю. Этого достаточно, если активная работа. Если есть такая возможность и вам нужно идти домой 15 мин пешком, то не садитесь на маршрутку или метро — возьмите это время для себя. Не нужно бегать или отжиматься. 25 мин пешком достаточно, чтобы организм был активен», — поделилась Злата в Instagram.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Не менее важен для артистки системный уход за кожей. Огневич отмечает, что хороший внешний вид требует регулярности и дисциплины. В частности, даже после насыщенного дня она не пренебрегает вечерними процедурами.

«Хороший внешний вид — постоянная работа над собой. Во всем должна быть дисциплина, средства и сила воли. Например, когда через „не хочу“ вечером не ленишься, снимаешь мейкап, очищаешь кожу и делаешь легкий массаж. К этому меня приучила мама», — рассказала певица.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

А вот в питании Злата не сторонница жестких ограничений. Артистка призналась, что позволяет себе разные продукты, однако пытается контролировать количество выпечки и блюд из теста, поскольку именно они, по ее наблюдениям, могут быстро отразиться на весе.

Реклама

«Мне часто задают вопрос, что я ем и какой у меня режим, чтобы такой выглядеть. Я ем абсолютно все и ни в чем не отказываю. Единственное, что слежу, чтобы не было много пицц, паст и круассанов в моем меню. Потому что стоит неделю этого поесть — все, я уже набираю вес. Не знаю как так. Поэтому главное в моем рационе — не стоит ограничивать себя, а просто есть определенные продукты, которых нужно потреблять немного меньше. Потому что сколько той жизни, чтобы себя ограничивать и страдать», — объяснила Огневич.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Новости партнеров