40-летняя Злата Огневич призналась в попытке самоубийства и ошеломила откровенностью

Украинская певица Злата Огневич впервые откровенно рассказала об одном из самых темных периодов своей жизни и призналась, что пыталась уйти из жизни.

Артистка поделилась, что когда-то полностью потеряла смысл существования. Несмотря на улыбку и ответы «все хорошо», внутри она переживала глубокую депрессию. Звезда признается, что в свое время дошла до критической точки и даже готовила «отступные от этой жизни».

«Я пыталась уйти из жизни. Наступил такой момент, когда я перестала видеть смысл. На вопросы близких отвечала: „Все хорошо“ с натянутой улыбкой. И это ужасно», — шокировала певица в интервью Okay Eva.

Переломным моментом стало утро после пережитого. Огневич вспоминает, что тогда впервые за долгое время почувствовала жизнь по-другому: мир будто снова наполнился красками, а обычные вещи приобрели смысл.

«Я осознала, что могла не проснуться. И это был шок», — добавила звезда.

Сейчас исполнительница говорит о том опыте без прикрас и предостерегает: такие состояния нельзя игнорировать или обесценивать. Она призывает внимательнее относиться к эмоциям своих и близких и не обесценивать их чувства банальными фразами, а слышать и поддерживать.

По словам артистки, сейчас она находит счастье в простых вещах — жизни, музыке и людях рядом, и убеждена, что поддержка и искренность могут спасти в самые сложные моменты.

Напомним, недавно Злата Огневич рассказывала о своих двух отказах в помолвке и почему отказывалась от замужества.