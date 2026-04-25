40-летняя Злата Огневич резко ответила на давление относительно отсутствия у нее детей: "Не будете нянчить"

Певица аргументировала свою позицию чайлдфри.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Злата Огневич

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич прокомментировала свою позицию относительно материнства и отреагировала на волну критики.

Артистка подчеркнула, что ее решение быть чайлдфри пока является сознательным и не требует посторонних оценок. По словам Огневич, она не готова к материнству и не видит смысла принимать такие решения под давлением общества или родственников. 40-летняя исполнительница подчеркнула, что не считает материнство обязанностью каждой женщины и выступает за право самостоятельно определять свой жизненный путь.

«Мой выбор — пока не рожать. Это мое тело, я им сама буду распоряжаться. По состоянию на сейчас не готова рожать. Должно появиться желание, а не просто рожать, потому что „пришло время“ и родственники спрашивают, когда они будут нянчить ангелочков. Да никогда не будете нянчить. Будет так, как я захочу. Большинство боится озвучить эти мысли вслух», — поделилась исполнительница в интервью Okay Eva.

Злата добавила, что не имеет никаких проблем со здоровьем и на самом деле может выносить малыша, но на данном этапе жизни не рассматривает этого: «Я здоровая женщина. У меня есть репродуктивная функция. Но я просто не хочу этого».

Напомним, недавно Злата Огневич откровенно высказалась о личной жизни и бывших бойфрендах. Она вспомнила неудачные романы и почему дважды срывала помолвку.

