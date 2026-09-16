40-летняя звезда "Горничной" Аманда Сейфрид ушла от мужа-актера после девяти лет брака

Аманда Сейфрид и Томас Садоски / © Associated Press

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Американская актриса Аманда Сейфрид, известная по фильмам «Мамма Миа!» и «Горничная», расстается с актером Томасом Садоски. После девяти лет брака супруги решили идти отдельными путями.

О завершении отношений знаменитости сообщили совместным заявлением, предоставленным изданию People. По словам актеров, решение не было внезапным — они уже некоторое время не живут вместе. Однако в будущем пообещали остаться в плохих отношениях.

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«Мы уже некоторое время живем в отдельности, и это оказалось правильным шагом для нас и нашей семьи. Мы навсегда останемся друг у друга — и это отлично», — говорится в совместном заявлении Сейфрид и Садоски.

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К слову, их история любви началась с театра. В 2015 году Аманда и Томас вместе играли в бродвейском спектакле. В том же году они снова встретились на съемочной площадке фильма «Последнее слово», где по сюжету играли влюбленную пару. Рабочие отношения постепенно переросли в романтические. В марте 2016 года актеры публично подтвердили свой роман, а уже в следующем году тайно женились.

Аманда Сейфрид и Томас Садоски / © Associated Press

Свадьбу Сейфрид и Садоски устроили вдали от лишнего внимания. Актер ранее рассказывал, что они отправились в другую страну только вдвоем, пригласив на церемонию ведущего. В браке у супругов родилось двое детей — дочь Нина и сын Томас-младший.

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