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40-летняя звезда "Теории большого взрыва" Куоко родила дочь и рассекретила ее оригинальное имя
Кейли Куоко во второй раз стала мамой. Артистка уже показала фото новорожденной дочери.
Звезда сериала «Теория большого взрыва», американская актриса Кейли Куоко во второй раз стала мамой.
Радостной новостью артистка и ее жених, актер Том Пелфи, поделились в Instagram. На свет появилась вторая дочь влюбленных. 40-летняя Кейли Куоко родила еще 12 октября. Однако только сейчас актриса решилась об этом рассказать, именно перед выпиской из роддома. Парочка также рассекретила оригинальное имя дочери — Филомена Кармин Бобби.
«Нет слов, чтобы снова описать это чувство. Какое это благословение! Мы так благодарны за этот безумный, безумный путь со взлетами и падениями, который привел нас к нашей маленькой Фило! Семья официально в полном составе», — прокомментировала Кейли Куоко.
Актриса также не стала скрывать новорожденную дочь, но и показала уже первые фото с ней, на которых можно полностью рассмотреть лицо Филомены. Кадры были сделаны в роддоме. Рядом с актрисой находился жених, который поддерживал ее.
Кейли Куоко и Том Пелфи находятся в отношениях с 2022 года, а в августе 2024-го они обручились. Филомена стала второй дочерью пары. У влюбленных родилась первенец Матильда в марте 2023-го.
Напомним, недавно украинская певица Анастасия Кожевникова родила первенца. Артистка уже показала первые фото новорожденной и рассекретила ее необычное имя.