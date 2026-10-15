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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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40-летняя звезда "Теории большого взрыва" Куоко родила дочь и рассекретила ее оригинальное имя

Кейли Куоко во второй раз стала мамой. Артистка уже показала фото новорожденной дочери.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Кейли Куоко

Кейли Куоко / © Associated Press

Звезда сериала «Теория большого взрыва», американская актриса Кейли Куоко во второй раз стала мамой.

Радостной новостью артистка и ее жених, актер Том Пелфи, поделились в Instagram. На свет появилась вторая дочь влюбленных. 40-летняя Кейли Куоко родила еще 12 октября. Однако только сейчас актриса решилась об этом рассказать, именно перед выпиской из роддома. Парочка также рассекретила оригинальное имя дочери — Филомена Кармин Бобби.

Кейли Куоко с новорожденной дочерью / © instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко с новорожденной дочерью / © instagram.com/kaleycuoco

«Нет слов, чтобы снова описать это чувство. Какое это благословение! Мы так благодарны за этот безумный, безумный путь со взлетами и падениями, который привел нас к нашей маленькой Фило! Семья официально в полном составе», — прокомментировала Кейли Куоко.

Новорожденная дочь Кейли Куоко / © instagram.com/kaleycuoco

Новорожденная дочь Кейли Куоко / © instagram.com/kaleycuoco

Актриса также не стала скрывать новорожденную дочь, но и показала уже первые фото с ней, на которых можно полностью рассмотреть лицо Филомены. Кадры были сделаны в роддоме. Рядом с актрисой находился жених, который поддерживал ее.

Кейли Куоко с новорожденной дочерью и женихом / © instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко с новорожденной дочерью и женихом / © instagram.com/kaleycuoco

Кейли Куоко и Том Пелфи находятся в отношениях с 2022 года, а в августе 2024-го они обручились. Филомена стала второй дочерью пары. У влюбленных родилась первенец Матильда в марте 2023-го.

Напомним, недавно украинская певица Анастасия Кожевникова родила первенца. Артистка уже показала первые фото новорожденной и рассекретила ее необычное имя.

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