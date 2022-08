40 украинских звезд посвятили ВСУ новую версию мирового хита Майкла Джексона – видео

Исполнительница написала украинский текст к хиту Майкла Джексона We Are the World.

Знаменитости записали яркое видео, где поют в разных уголках страны.

В частности, к проекту присоединились певцы TAYANNA, Michelle Andrade, KOLA, LAUD, Roxolana, KHAYAT, Nikita Lomakin, актеры Артур Логай, Ирина Сопонару, Алексей Суровцев, Алексей Суровцев и даже ведущие Слава Демин, Владимир Остапчук, Тимур Мирошниченко и Неля Шовкопляс.

Также команда собрала фрагменты, как люди помогают ВСУ во время войны, а в конце клипа украинцы рассказали о чем мечтают после победы Украины.

"К 31-й годовщине Независимости Украины все мы объединились и стали музыкальным фронтом, который защищает словом и музыкой нашу страну. Это посвящение военнослужащим, защищающим смело территориальную целостность нашей страны", – прокомментировала премьеру Lida Lee.

В комментариях слушатели поделились своими впечатлениями от услышанного.

Сначала мурашки, а потом слезы... Песня пробирает до глубины души...

Великолепная песня и сама видеоработа

Это очень красиво! Просто в сердечко

Без слез смотреть невозможно. Пусть так и будет, как в этой прекрасной песне

Напомним, Анна Добрыднева призналась, сколько средств собрала для ВСУ. Артистка вместе "Командой А", в которую входят Андрей Залиско, Андриана, Артур Боссо и Андрей Князь, дали ряд благотворительных концертов по Черкасской области в рамках тура "Дорога к Победе".

