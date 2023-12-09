41-летний украинский певец шокировал, как оказался в инвалидной коляске: "Мне сделали операцию"

Фронтмен группы "Без Обмежень", украинский певец Сергей Танчинец рассказал, как оказался в инвалидной коляске.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артист признался, что во время полномасштабной войны у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. В частности, постоянное сидячее положение и стресс дали о себе знать. У певца возникла протрузия, которая переросла в грыжу.

"С началом войны великой я много времени проводил в бусе. До войны у меня была возможность откинуться и лежать в пути. Когда ты за рулем 20 часов, ты не можешь дремать. Мы менялись, но львиную долю дороги был я за рулем. Один, два, три фактора перерастали в то, что протрузия переросла в грыжу", — признался артист.

Сергей Танчинец / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Танчинец поначалу неответственно отнесся к своему здоровью. Музыкант полностью не вылечился и снова вернулся к работе.

"Оно немного начало болеть, а времени лечиться не было. Потом меня уже подловило, мы отменили несколько украинских концертов. 10 дней меня прокололи в больнице, я немного лежал. Никакого большего лечения и оперативного вмешательства не было. Немножко меня подняли на ноги. Вот это обманчивая история, когда ты себя немного подлатал и побежал дальше", – признался артист.

Сергей Танчинец / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Серьезные проблемы со спиной у певца начались уже во время тура группы "Без Обмежень" за границей. В Америке Танчинец смог отыграть все концерты, а вот в Европе уже нет. Артист говорит, что спина болела так, что он вообще не мог стоять ровно и разогнуться. Более того, певец не мог самостоятельно передвигаться, так что его возили на инвалидной коляске.

"Мы полетели в большой тур по Америке и Европе. Когда мы прилетели в Европу, меня уже скрутило. Последний концерт в Дании мы отыграли, я уже сидел на стульчике. Потом все… Меня уже скрутило, я стал под углом 90 градусов и уже не мог разогнуться. Меня в аэропорту перевозили в инвалидной коляске. Это выглядело так себе", — вспомнил артист.

Сергей Танчинец

В конце концов Сергей Танчинец доехал до Львова. Там музыканта обследовали врачи. Оказалось, что артисту необходима операция. Сейчас певец чувствует себя гораздо лучше, он уже прошел курс реабилитации. Единственное, что остается певцу – это заняться укреплением мышечного каркаса вокруг позвоночника.

"Мы приехали во Львов, врачи посмотрели, сделали МРТ. Выхода, кроме оперативного вмешательства, не было. Мне сделали операцию, сейчас я прошел реабилитацию, надеюсь, что все будет хорошо. Правда, нужно будет теперь заниматься укреплением мышечного каркаса вокруг хребта и следить за этим делом", — поделился артист.

Напомним, впервые Сергей Танчинец рассказал о проблемах со спиной в июле этого года. Тогда музыкант попал в больницу, где ему ставили капельницы. Однако уже в октябре этого года проблемы со спиной снова дали о себе знать. Тогда коллектив "Без Обмежень" даже отменил концерты, которые должен играть в рамках европейского тура.

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