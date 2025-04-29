41-летний Женя Галич удивил новым цветом волос и заявил о неожиданных изменениях в карьере

Женя Галич

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Лидер группы O.Torvald, украинский певец Женя Галич рассказал о важных изменениях в карьере.

Сегодня, 29 апреля, артист в свой день рождения анонсировал, что идет в сольное плавание. Своими неожиданными планами Галич, которому исполнился 41 год, поделился в Instagram. Более того, новый этап исполнитель начал со смены имиджа. Теперь Женя стал блондином.

Подробности о сольном проекте Галич пока не раскрывает. Но артист все же успокоил фанатов группы O.Torvald и подчеркнул, что коллектив не покидает и продолжит радовать фанов новой музыкой. Правда, теперь будет работать на два проекта одновременно.

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Женя Галич стал блондином / © instagram.com/jenia_galich

"Сегодня мне 41. Очень важный для меня день. День, когда я наконец-то делаю то, что давно живет внутри. Я запускаю сольный проект, где я буду еще откровеннее, еще ближе к себе. Я не иду с O.Torvald — мы дальше вместе, дальше будем делать настоящий rock'n'roll. Но это еще один мой голос. Другая история. Спасибо, что вы есть. Пристегивайтесь — будет громко", — заинтриговал музыкант.

К слову, Женя удалил все прошлые публикации из фотоблога и дал послушать свои первые треки известным друзьям. Близкие артиста уже предрекли ему успех и отметили, что по звучанию это совсем новый Галич.

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