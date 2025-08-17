- Дата публикации
41-летняя Анита Луценко удивила заявлением о замужестве: "Никогда не мечтала о свадьбе"
Спортсменка высказалась о браке.
Известный украинский тренер Анита Луценко удивила заявлением о замужестве.
Спортсменка решила откровенно пообщаться с поклонниками. Знаменитости задали немало вопросов, в том числе и тех, что касаются личной жизни. У Аниты Луценко поинтересовались, замужем ли она.
Тренер удивила своим ответом. Знаменитость призналась, что ни разу не была в браке, хотя ей раньше и не раз делали предложение. Более того, Анита даже никогда и не мечтала о свадьбе.
"Мне 41 год, и я никогда официально не была замужем. Хотя получила немало предложений. Никогда в жизни не мечтала о свадьбе. Думаю, с этим есть какие-то вопросы. Требует дальнейших исследований", - призналась спортсменка.
Отметим, Анита Луценко воспитывает 9-летнюю дочь Мию, отцом которой является Александр Лозовцов. С мужем спортсменка довольно длительное время находилась в отношениях. Что сейчас происходит в ее личной жизни - не известно. Однако ранее Луценко намекнула на разрыв с Лозовцовым.
Напомним, ведущая Елена-Кристина Лебедь также длительное время находится в отношениях с возлюбленным Павлом Розенко, но не торопится выходить за него замуж. Недавно избранник знаменитость в комментарии ТСН.ua признался, что уже сделал ей предложение, а она ответила согласием.