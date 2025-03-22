41-летняя дочь Стинга во второй раз выходит замуж и показала своего жениха

Дочь британского певца Стинга, актриса Мики Самнер сообщила о помолвке.

Радостное известие 41-летняя звезда сообщила в Instagram. Ее избранником стал фотограф и режиссер Картер Б. Смит. Мики опубликовала серию счастливых снимков, где они позируют вместе в разный период жизни. Актриса сделала признание, что она была по уши влюблена в Картера еще с 2007 года, поэтому сейчас очень счастлива быть его невестой.

Мики Самнер с женихом

Мики Самнер с женихом

Мики Самнер с женихом

"Я в тебя влюбляюсь каждый раз сильнее с 2007. Не могу дождаться, когда стану твоей женой, Картер", — восхитила дочь Стинга.

К слову, пара начала афишировать отношения с 2023 года. До этого Мики была замужем за бизнесменом Крисом Кантровицем, с которым рассталась в 2022 году. За время отношений у них родился сын Акир, страдающий рядом серьезных диагнозов. Мальчику сейчас пять лет. У Смита, в свою очередь, тоже есть дочь.

Напомним, недавно супруга Стинга призвала мировое сообщество помочь Украине в громком заявлении. Труди Стайлер показала жуткие фото и раскрыла правду о преступлениях оккупантов.

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