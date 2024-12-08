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41-летняя Екатерина Осадчая похвасталась, как выглядит до и после макияжа

41-летняя Екатерина Осадчая похвасталась, как выглядит до и после макияжа

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Знаменитость продемонстрировала свою естественную красоту.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала, как на ее внешность влияет макияж.

В частности, знаменитость приняла участие в важном мероприятии. Екатерина Осадчая выступила с речью на Форуме развития гражданского общества, где рассказала о том, как партнерства с медиа могут запускать важные перемены.

Перед публичным мероприятием знаменитость показала, как ей наносили профессиональный макияж. Сначала ведущая опубликовала фото, на котором была изображена с собранными волосами и без единой капли декоративной косметики.

Екатерина Осадчая до макияжа / © instagram.com/kosadcha
Екатерина Осадчая до макияжа / Фото: instagram.com/kosadcha

На другом кадре 41-летняя Екатерина Осадчая уже предстала с профессиональным макияжем. Тем временем волосы звезды были собраны в прическу. Знаменитость показалась с укладкой с локонами. Таким образом Осадчая похвасталась естественной красотой и продемонстрировала, как декоративная косметика влияет на ее внешний вид.

Екатерина Осадчая после макияжа / © instagram.com/kosadcha
Екатерина Осадчая после макияжа / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик показывала, как выглядит без макияжа. Также знаменитость поделилась своими внутренними трансформациями.

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