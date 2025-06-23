41-летняя Елена Филонова заговорила о материнстве и своем страхе: "Иногда до слез"

Елена Филонова / © instagram.com/efilonova

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Известная украинская ведущая и блогер Елена Филонова откровенно поделилась глубокими личными переживаниями относительно будущего материнства.

41-летняя звезда призналась, что несмотря на активную публичную деятельность больше всего в жизни мечтает создать семью и стать мамой. Елена в интервью Славе Демину честно рассказала, что на самом деле также имеет страх, что ее мечта может не осуществиться.

"Я очень хочу встретить своего человека. Я очень хочу ребенка и собственную семью. Ощутить это — как быть мамой, знать, что такое быть беременной, что ты чувствуешь, как это происходит. Страшно, но хочется. Да, думала (что этого может не быть - прим. ред.) и это пугает", - отметила блогерша.

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Более того, иногда такие мысли вызывают у нее слезы. Филонова поделилась, что больше всего ее цепляют слова от незнакомцев, которые сомневаются в ее шансах стать мамой. Тем не менее, она уверяет, что ее репродуктивная система сейчас работает слаженно, поэтому она еще сможет выносить первенца.

Елена Филонова / © instagram.com/efilonova

"Когда некоторые такое говорят, то это очень ранит. Это слабые места, которые могут меня задеть. Я стараюсь к этому относиться спокойно и говорить: "Елена, они простые люди, они не могут этого знать. Не им это решать. Ты сама не знаешь, они тем более. Поэтому доверься просто судьбе". И я доверяюсь каждый день. Страшно. Иногда до слез, но жизнь не закончена. Все еще функционирует и все хорошо", - пояснила звезда.

Блогерша также вспомнила, как в свое время отказалась от возможности заморозить яйцеклетку. После этого она осознала, что этот шаг на самом деле может ей еще пригодиться.

"До полномасштабного вторжения мне предлагали свою яйцеклетку сохранить по бартеру. Я испугалась. Немного не была готова к этому. Но в какой-то момент я поняла, что это абсолютно нормально, и, возможно, это надо было бы сделать. Но я не сделала, не успела", — добавила Елена.

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Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк после рождения сына высказалась о первой неделе материнства.