41-летняя Катя Сильченко сыграла свадьбу на модном показе и отказалась от стандартного платья — фото

Катя Сильченко вышла замуж / © instagram.com/katyasilchenko

Известный украинский дизайнер Катя Сильченко сыграла оригинальную свадьбу с возлюбленным, ивент-мейкером Сергеем "Картиной" Неклевой.

Так, Катя удивила модную публику, превратив показ собственной коллекции the COAT в настоящую свадьбу. Под конец Ukrainian Fashion Week она вместе с женихом сказала друг другу "да" прямо на подиуме.

Зрители стали свидетелями неожиданного романтического события, которое мгновенно собрало овации и слезы счастья. Молодоженов благословила соучредитель Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская, а сама Сильченко поделилась фотографиями и видео с события в Instagram.

Для торжественного момента дизайнер выбрала нетрадиционный образ — короткое кружевное платье-корсет белого цвета, дополненное прозрачной накидкой со шлейфом и стильными босоножками на каблуках. Волосы Катя оставила распущенными, украсив их венком. Сергей Неклева появился в черных брюках, белой рубашке и пиджаке с золотыми пуговицами.

Хотя официальный брак пара заключила еще 23 апреля 2025 года, праздничную церемонию они решили приберечь для особого момента — и выбрали для этого финал главной модной недели страны. В частности, молодожены специально обустроили импровизированный храм из лесов по центру павильона. Для Кати это второй брак: от первого мужа, бизнесмена Камо Багдасаряна, она воспитывает дочь Сати.

К слову, Сергей сделал предложение дизайнеру еще в прошлом году в Софии Киевской, а впоследствии возлюбленные не раз делились романтическими кадрами в соцсетях. Теперь же их история любви получила яркое продолжение прямо на подиуме, в свете софитов и под овации гостей. Кстати, среди них были известные звезды украинского шоу-бизнеса — Владимир Остапчук с сыном и женой, семья Дмитрия Монатика, Наталья Могилевская, Маша Ефросинина, Женя Кот с женой и многие другие.