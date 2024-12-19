41-летняя Лиза Глинская родила двойню и впервые показала новорожденных дочерей

Известный украинский шеф-повар, экс-учасница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская впервые стала мамой.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Глинская призналась, что стала мамой еще два месяца назад, однако не готова была делиться подробностями. А это наконец-то знаменитость объявила о пополнении в семье.

Лиза Глинская с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

В одном из роддомов Елизавета родила двойню. У звезды кулинарии и ее мужа Максима на свет появились две дочери, которые она уже успела показать в своем фотоблоге.

Лиза Глинская с дочерью / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Я мама двух невероятных девочек, которые пришли в этот мир. Да, я тихонько сохраняла свое счастье под сердцем все 9 месяцев беременности и почти 2 месяца после рождения девочек. За это время я прошла путь длиной в несколько жизней, мне кажется, я получила бесценный опыт, внутренние, внешние изменения. Мне есть чем поделиться и о чем рассказать", — поделилась Лиза с поклонниками.

Дочери Лизы Глинской / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Знаменитость говорит, что беременность и роды дались ей нелегко. Однако она пообещала поделиться всеми подробностями, как прошла этот период, чтобы поддержать женщин, которые сейчас тоже в положении.

Напомним, недавно шоумен Владимир Остапчук в третий раз стал отцом. 24-летняя жена ведущего родила сына.

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