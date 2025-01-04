41-летняя Лиза Глинская шокировала, как во время беременности двойней ей предлагали избавиться от одного плода

Известная украинская шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, которая недавно переехала в новый дом, рассказала о протекании своей беременности.

Как известно, Глинская родила двух дочерей в начале ноября прошлого года. И сейчас звезда в интервью Алине Доротюк отважилась поделиться своим опытом вынашивания сразу двух малышей в 41 год. Как признается блогерша, еще в начале беременности ей предложили удалить один плод из-за сложности вынашивания двойни в таком возрасте. Однако она отказалась, потому что была готова на все, чтобы сохранить жизнь сразу обоих крошек.

"На первом УЗИ мы узнали, что будет двойня. Но с самого начала предложили убирать один плод: через возраст лучше, чтобы один ребенок был. А я сказала, что буду лежать сколько нужно. Мне сказали, что это тяжело будет. Тогда мне 40 лет было. Поэтому по медицинским показателям не желательно двойню. А мы оставили", – призналась Лиза.

Лиза Глинская с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Знаменитость говорит, что все же первый триместр показался достаточно стрессовым. Все потому, что у Глинской произошло за это время два кровотечения. Но, к счастью, благодаря врачам ей удалось стабилизировать состояние и выносить двух дочерей.

"После того, как узнали о беременности, на неделе десятой у меня произошло первое кровотечение. Я написала врачу и мне предложили поехать в роддом. Я лежала около недели, мы остановили кровотечение. Это было из-за того, что один ребенок был прикреплен чуть выше, а другой – ниже. И из-за этого было давление на шейку матки. Надо было наблюдать. Я приехала домой и через неделю чувствую, что я в луже. Я поднялась, а у меня кровь. Я испугалась и подумала, что все там. Но моя врач сказала быстро сделать укол и ехать снова в роддом. Все было на месте, но это снова было кровотечение. И тогда лежала чуть больше двух недель. А потом все стабилизировалось", - объяснила блогерша.

Напомним, недавно Лиза Глинская впервые рассекретила имена дочерей и вблизи показала их лица.

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