Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
351
Время на прочтение
1 мин

41-летняя Лиза Глинская высказалась о готовности ко вторым родам и изменениях в браке

Кулинарный блогер задумывается о рождении третьего ребенка.

Автор публикации
Валерия Гажала
Лиза Глинская с мужем и дочками

Лиза Глинская с мужем и дочками / © instagram.com/lizaglinskaya

Известный украинский шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская ответила на вопрос о пополнении в семье.

Так, звезда вместе с мужем Максимом сейчас воспитывает двух десятимесячных дочерей-двойняшек и сына от бывших отношений избранника. Но, как оказалось, в будущем супруги не исключают появление у них еще одного потомка. По словам Лизы, которой вскоре в конце сентября исполнится 42 года, это зависит от состояния ее здоровья.

"Если смогу решить вопрос со здоровьем, то хотела бы еще", — написала Глинская в сторис ответ на вопрос юзера о детях.

Лиза Глинская / © instagram.com/lizaglinskaya

Лиза Глинская / © instagram.com/lizaglinskaya

Также блогерша рассказала об изменениях в браке после появления у нее с мужем двух девочек Полины и Соломии. Лиза говорит, что это сильно повлияло на отношения, однако они работают над ними.

Муж и дети Лизы Глинской / © instagram.com/lizaglinskaya

Муж и дети Лизы Глинской / © instagram.com/lizaglinskaya

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова сообщила о помолвке с известным футболистом и сразу ответила на слухи о своей беременности от 23-летнего Владимира Бражко.

