41-летняя Лиза Глинская высказалась о готовности ко вторым родам и изменениях в браке
Кулинарный блогер задумывается о рождении третьего ребенка.
Известный украинский шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская ответила на вопрос о пополнении в семье.
Так, звезда вместе с мужем Максимом сейчас воспитывает двух десятимесячных дочерей-двойняшек и сына от бывших отношений избранника. Но, как оказалось, в будущем супруги не исключают появление у них еще одного потомка. По словам Лизы, которой вскоре в конце сентября исполнится 42 года, это зависит от состояния ее здоровья.
"Если смогу решить вопрос со здоровьем, то хотела бы еще", — написала Глинская в сторис ответ на вопрос юзера о детях.
Также блогерша рассказала об изменениях в браке после появления у нее с мужем двух девочек Полины и Соломии. Лиза говорит, что это сильно повлияло на отношения, однако они работают над ними.
