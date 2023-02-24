41-летняя Пэрис Хилтон впервые показала лицо своего сына, которого родила суррогатная мать

Мальчик появился на свет в середине января этого года.

Светская львица и наследница крупнейшей в мире сети гостиниц Hilton Пэрис Хилтон впервые показала лицо своего крошечного сына.

На странице в Instagram молодая мама разместила несколько кадров, на которых держит кроху на руках, а рядом с Пэрис стоит ее муж, бизнесмен Картер Реум. "Малыш Феникс. Весь наш мир", — подписала фотографии знаменитая мама.

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Кстати, раньше Хилтон делилась, что полное имя ее сына звучит как Феникс Баррон Хилтон Реум. Как объяснила светская львица, они с мужем назвали малыша в честь мифической птицы Феникс, которая возрождается из пепла и означает "надежду, возрождение и трансформацию".

Напомним, что первенец 41-летней Пэрис Хилтон появился на свет с помощью суррогатной матери в конце января. Светская львица замужем за бизнесменом Картером Реумом, которого знает уже 15 лет. Однако любовь между ними вспыхнула в 2020 году. Пара сыграла свадьбу в 2021 году.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Фото: instagram.com/parishilton

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