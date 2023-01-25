41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой и показала фото с младенцем

Светская львица и наследница крупнейшей в мире сети гостиниц Hilton Пэрис Хилтон впервые стала мамой.

О пополнении в семье новоиспеченная мама рассказала лично, разместив первую фотографию младенца на своей странице в Instagram. На фото изображена рука Пэрис, а ее за палец держит маленькая ручка ребенка.

"Тебя уже любят без слов", — коротко прокомментировала фотографию Хилтон.

Пэрис Хилтон впервые стала мамой / Фото: instagram.com/parishilton

Кто родился у светской львицы, она не рассказала. Впрочем, иностранные СМИ пишут, что родился сын. Кроме того, скорее всего, Хилтон воспользовалась услугами суррогатного материнства. Поскольку она не выкладывала своих "беременных" фото, а также ходили слухи, что известная блондинка очень хотела стать мамой, и пережила два выкидыша.

Напомним, что чуть больше года назад Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. Отметим, что Пэрис Хилтон и Картер Реум знакомы уже 15 лет, однако страсть между ними вспыхнула в 2020-м. В феврале 2021 года возлюбленный сделал предложение звезде.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Фото: instagram.com/parishilton

Тогда же говорили, что в конце января 2021 года Хилтон делала процедуру искусственного оплодотворения. Звезда делилась, что заморозила свои яйцеклетки и мечтает родить близнецов.

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