41-летняя TAYANNA в трусиках залезла на дерево и продемонстрировала пикантный сбор черешни

TAYANNA

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Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, удивила поклонников необычным летним контентом и показала, как собирает черешню прямо с дерева.

Артистка поделилась в Instagram атмосферным роликом, который сразу привлек внимание подписчиков. На кадрах исполнительница запечатлена посреди зеленого сада. Для съемки TAYANNA выбрала черные трусики и кроп-топ с узорами. Сначала певица поднялась по лестнице в крону дерева. А уже потом устроила импровизированную фотосессию прямо на ветке. Не обошлось и без сбора спелых ягод.

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Видео быстро набрало немало лайков и комментариев. Поклонники засыпали исполнительницу комплиментами и отметили её прекрасную физическую форму. Некоторые также пошутили, что после такого видео обычный сбор черешни уже никогда не будет прежним.

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Напомним, недавно TAYANNA на свежих фото поразила взрослым видом своего 13-летнего красавца-сына.

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