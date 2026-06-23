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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
946
Время на прочтение
1 мин

41-летняя TAYANNA в трусиках залезла на дерево и продемонстрировала пикантный сбор черешни

Певица эффектно позировала на ветке и набрала ягод.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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TAYANNA

TAYANNA

Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, удивила поклонников необычным летним контентом и показала, как собирает черешню прямо с дерева.

Артистка поделилась в Instagram атмосферным роликом, который сразу привлек внимание подписчиков. На кадрах исполнительница запечатлена посреди зеленого сада. Для съемки TAYANNA выбрала черные трусики и кроп-топ с узорами. Сначала певица поднялась по лестнице в крону дерева. А уже потом устроила импровизированную фотосессию прямо на ветке. Не обошлось и без сбора спелых ягод.

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Видео быстро набрало немало лайков и комментариев. Поклонники засыпали исполнительницу комплиментами и отметили её прекрасную физическую форму. Некоторые также пошутили, что после такого видео обычный сбор черешни уже никогда не будет прежним.

Напомним, недавно TAYANNA на свежих фото поразила взрослым видом своего 13-летнего красавца-сына.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
946
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