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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
418
Время на прочтение
1 мин

41-летняя Тина Кароль поразила интенсивностью своего спортивного режима и раскрыла секрет своей великолепной фигуры

Певица рассказала о своих тренировках.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Тина Кароль

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль раскрыла секрет своей физической формы и призналась, сколько времени она уделяет тренировкам каждую неделю.

Артистка давно ассоциируется со здоровым образом жизни. Она регулярно делится своими спортивными достижениями с поклонниками. Особое место в её жизни занимает йога, амбассадором которой звезда является уже много лет. Впрочем, как оказалось, тренировки не ограничиваются только ею. Кароль поддерживает форму благодаря комплексному подходу и дисциплине. И масштабы её нагрузок действительно впечатляют.

«У меня в среднем 5–6 тренировок в неделю, и каждая длится по 3–4 часа», — отметила знаменитость.

Тина Кароль

Тина Кароль

В своих Instagram-историях певица рассказала, что спорт стал неотъемлемой частью её ежедневного расписания. По словам Тины, за неделю она проводит в среднем пять-шесть тренировок. Каждая из них длится от трёх до четырёх часов. В программу входят различные виды физической активности, которые помогают поддерживать выносливость, силу и гибкость.

Впрочем, хорошая физическая форма, как убеждена артистка, зависит не только от занятий спортом. Важной составляющей своего образа жизни она также называет сбалансированное питание и внимательное отношение к собственному организму.

Напомним, недавно Тина Кароль заинтриговала намеком на второго ребенка и комментарием о материнстве после 40 лет.

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Дата публикации
Количество просмотров
418
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