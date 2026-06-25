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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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41-летняя Тина Кароль стала водителем: певица похвасталась новыми правами

Певица успешно сдала экзамен в сервисном центре МВД и получила документ.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Тина Кароль

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль получила водительские права и впервые официально стала водителем.

Для артистки этот день стал особенным. Исполнительница успешно завершила обучение и сдала практический экзамен. Отныне она имеет право самостоятельно управлять автомобилем. Радостной новостью поделились в Главном сервисном центре МВД. Там также опубликовали фото знаменитости с новеньким удостоверением. На снимке Кароль улыбается, держа в руках заветный документ.

«25 июня Тина Кароль успешно сдала практический экзамен и получила водительское удостоверение», — сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Тина Кароль в посте ГСЦ МВД / © МВС

Тина Кароль в посте ГСЦ МВД / © МВС

Как оказалось, решение сесть за руль артистка приняла совсем недавно. Раньше звезда в основном пользовалась услугами водителя и не управляла автомобилем самостоятельно. Теперь же певица открыла для себя новый этап и сможет свободно передвигаться по городу без посторонней помощи.

Новоиспеченная водительница не скрывала эмоций и охотно позировала фотографам с документом, подтверждающим успешную сдачу экзамена.

Напомним, недавно Тина Кароль поразила всех интенсивностью своего спортивного режима и раскрыла секрет своей великолепной фигуры.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
3
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