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41-летняя Тина Кароль стала водителем: певица похвасталась новыми правами
Певица успешно сдала экзамен в сервисном центре МВД и получила документ.
Украинская певица Тина Кароль получила водительские права и впервые официально стала водителем.
Для артистки этот день стал особенным. Исполнительница успешно завершила обучение и сдала практический экзамен. Отныне она имеет право самостоятельно управлять автомобилем. Радостной новостью поделились в Главном сервисном центре МВД. Там также опубликовали фото знаменитости с новеньким удостоверением. На снимке Кароль улыбается, держа в руках заветный документ.
«25 июня Тина Кароль успешно сдала практический экзамен и получила водительское удостоверение», — сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Как оказалось, решение сесть за руль артистка приняла совсем недавно. Раньше звезда в основном пользовалась услугами водителя и не управляла автомобилем самостоятельно. Теперь же певица открыла для себя новый этап и сможет свободно передвигаться по городу без посторонней помощи.
Новоиспеченная водительница не скрывала эмоций и охотно позировала фотографам с документом, подтверждающим успешную сдачу экзамена.
Напомним, недавно Тина Кароль поразила всех интенсивностью своего спортивного режима и раскрыла секрет своей великолепной фигуры.