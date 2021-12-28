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41-летняя Трегубова в кружевном белье ошарашила фигурой на откровенном фото

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41-летняя Трегубова в кружевном белье ошарашила фигурой на откровенном фото

Дарья Трегубова / instagram.com/dasha.tregubova

Актриса получила кучу комплиментов.

Известная украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова взбудоражила воображение своих фанатов.

Так, знаменитость устроила откровенную фотосессию в кружевном белье. Результатом съемок звезда поделилась в своем Instagram. В кадре Даша дерзко позировала в боди, прислонившись ягодицами к столу и подняв руки вверх.

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova
Дарья Трегубова / instagram.com/dasha.tregubova

"Добрейшего вечерочка", — оставила под снимком Трегубова.

Фанаты оценили фигуру кумирши в комментариях.

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  • Не девушка, а огонь
  • Роскошные ножки, красавица
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