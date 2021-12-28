41-летняя Трегубова в кружевном белье ошарашила фигурой на откровенном фото

Актриса получила кучу комплиментов.
Известная украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова взбудоражила воображение своих фанатов.
Так, знаменитость устроила откровенную фотосессию в кружевном белье. Результатом съемок звезда поделилась в своем Instagram. В кадре Даша дерзко позировала в боди, прислонившись ягодицами к столу и подняв руки вверх.
"Добрейшего вечерочка", — оставила под снимком Трегубова.
Фанаты оценили фигуру кумирши в комментариях.
- Я извиняюсь, кто эта огненная кошечка?
- Не девушка, а огонь
- Роскошные ножки, красавица
- Нереальная
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