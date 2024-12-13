41-летняя звезда "МастерШеф" Лиза Глинская на последних месяцах беременности показала новое фото

Знаменитость заинтриговала статью будущего малыша.
Известная украинская шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская после новости о беременности намекнула на пол первенца.
Так, в своем фотоблоге Лиза показала кадр, сделанный у себя дома. На изображении шеф-повар обнажила свой заметно округлый животик и поделилась своими размышлениями. В частности, отметила, что во время войны жизнь продолжается и она невероятно благодарна ВСУ за возможность рожать маленьких украинцев.
"Я всегда удивлялась, ну как люди могли рожать детей во время войны, как они могли продолжать радоваться, как жизнь могла продолжаться… И только сейчас я знаю, как хочется жить, особенно после февраля 2022 года, дышать полной грудью, чувствовать и проживать каждую эмоцию, рожать детей, продолжать жить, не теряя ни минуты. Быть беременной во время тревог, ракетных обстрелов, прятаться в подвалах, коридорах больницы – это еще тот экзамен. Но я верю, я чувствую под сердцем жизнь, она бьется. Жизнь победит! Спасибо нашим защитникам!", - довела до мурашек Глинская.
Кроме того, звезда показала кадры своего УЗИ и предложила юзерам догадаться пол малыша. Так, в комментариях большинство предполагает, что у Лизы родится девочка. Тем временем шеф-повар всех карт пока не раскрывает и держит ответ в тайне.
Напомним, у певца Дмитрия Монатика также скоро состоится пополнение в семье. Артист недавно случайно проболтался, кто у них будет – мальчик или девочка.
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