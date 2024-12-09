41-летняя звезда "МастерШеф" Лиза Глинская призналась, как беременность изменила ее

Известный украинский шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, которая недавно рассказала о беременности, поделилась подробностями своего состояния.

Как признается знаменитость, теперь она всегда чувствует сильную сонливость. В то же время 41-летняя Глинская добавляет, что на самом деле это не помеха ее кулинарному блогу. Она регулярно участвует в съемках нового контента. Правда, в новом статусе она не скрывает, что иногда на съемочной площадке ей приходится нелегко.

"Работаем все вместе. Но, честно говоря, я хочу спать почти все время и сплю даже стоя с открытыми глазами. Хотя я очень стараюсь быть активной", — поделилась звезда в фотоблоге.

Беременная Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Беременная Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Кроме того, бизнесвумен обратилась к своим фанатам и выразила благодарность за все поздравления. Она призналась, что сейчас очень счастлива, и призвала всех верить в чудеса, потому что они действительно случаются.

"Дорогие мои, я получила от вас так много поздравлений, так много теплых слов, пожеланий, поддержки и любви. Я благодарю каждую и каждого из вас, обнимаю... И я счастлива, что могу делиться с вами... Ибо теперь, как вы видите, я не одна. Верьте, верьте в чудеса, верьте в доброе и светлое, какую бы тьму не приходилось преодолевать", — растрогала Глинская.

Беременная Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Беременная Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Напомним, недавно жена ведущего Владимира Остапчука попозировала для нежных фото на последних неделях беременности. Екатерина примерила халат на голое тело и похвасталась своим округлым животиком.

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