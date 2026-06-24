42-летний Даниэль Салем продемонстрировал романтику и страсть со своей возлюбленной Lida Lee на бильярдном столе

Даниэль Салем и Лида Ли / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Реклама

Актёр, телеведущий и военнослужащий Даниэль Салем тронул зрителей нежным обращением к певице Lida Lee и показал романтические кадры.

Похоже, в отношениях звёзд царит полная гармония. Влюблённые в очередной раз дали повод для обсуждений среди поклонников. На этот раз артист поделился особыми фотографиями со своей возлюбленной. Снимки были сделаны во время работы над новым клипом певицы. А вместе с ними Салем оставил и теплые слова поддержки.

«Меня вдохновляет то, сколько в тебе силы и желания творить своё! Я поддерживаю тебя во всём, Сип», — обратился Даниэль к своей избраннице.

Реклама

Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

На опубликованных фото пара позирует в довольно чувственной атмосфере. Lida Lee сидит на бильярдном столе, а Салем стоит рядом почти вплотную. Артисты смотрят друг другу в глаза, демонстрируя нежность и близость. Как оказалось, романтическая фотосессия стала частью съемок клипа на композицию «Танцы».

Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салем и Lida Lee / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Фотографии мгновенно привлекли внимание поклонников, которые не скрывали восхищения химией между влюбленными.

Напомним, недавно Лида Ли удивила своего возлюбленного Салема сюрпризом. Певица устроила необычное свидание.

Новости партнеров