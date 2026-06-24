- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 455
- Время на прочтение
- 1 мин
42-летний Даниэль Салем продемонстрировал романтику и страсть со своей возлюбленной Lida Lee на бильярдном столе
Звезда растрогал всех своим обращением к избраннице.
Актёр, телеведущий и военнослужащий Даниэль Салем тронул зрителей нежным обращением к певице Lida Lee и показал романтические кадры.
Похоже, в отношениях звёзд царит полная гармония. Влюблённые в очередной раз дали повод для обсуждений среди поклонников. На этот раз артист поделился особыми фотографиями со своей возлюбленной. Снимки были сделаны во время работы над новым клипом певицы. А вместе с ними Салем оставил и теплые слова поддержки.
«Меня вдохновляет то, сколько в тебе силы и желания творить своё! Я поддерживаю тебя во всём, Сип», — обратился Даниэль к своей избраннице.
На опубликованных фото пара позирует в довольно чувственной атмосфере. Lida Lee сидит на бильярдном столе, а Салем стоит рядом почти вплотную. Артисты смотрят друг другу в глаза, демонстрируя нежность и близость. Как оказалось, романтическая фотосессия стала частью съемок клипа на композицию «Танцы».
Фотографии мгновенно привлекли внимание поклонников, которые не скрывали восхищения химией между влюбленными.
Напомним, недавно Лида Ли удивила своего возлюбленного Салема сюрпризом. Певица устроила необычное свидание.