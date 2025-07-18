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42-летний известный актер заявил о желании присоединиться к силам ПВО: "Была встреча с командиром"
Романа Ясиновского не останавливает даже его бронирование, которое он имеет от театра.
Украинский актер Роман Ясиновский, которого зрители знают по ролям в "Поймать Кайдаша", "Киборгах", поделился, что готов стать в ряды сил противовоздушной обороны.
Так, несмотря на имеющуюся официальную бронь как работник театра, артист добровольно подал заявку на службу в ПВО. Сейчас 42-летний Ясиновский ждет окончательного согласования своего участия в обороне неба. По его словам, он уже имел встречу с командиром роты, а вскоре запланирована еще одна — с командиром батальона. Актер также отметил, что планирует присоединиться к службе на волонтерских началах — без материального вознаграждения.
"У меня есть официальная бронь от театра. Но я скажу честно, если у меня исчезнет бронь, я пойду служить. Сейчас, например, я подал заявку в ПВО. И мою заявку уже рассмотрели. Вчера у меня была встреча с командиром роты и скоро будет с командиром батальона. Если согласуют, мы согласуем, когда я пойду учиться и я буду работать в ПВО. Это бесплатно, на волонтерских началах", — поделился артист в интервью Алине Доротюк.
Напомним, недавно еще один звезда "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов после развода с актрисой Цимбалару заявил о новом романе.