42-летний известный украинский ведущий поступает в университет и рассекретил свою новую специальность

Украинский телеведущий, капитан шоу "Я люблю Україну" Александр Педан ошеломил признанием о поступлении в университет.

Так, звезда уже имеет экономическое образование, однако в свои 42 года решился заняться еще одним направлением и отправиться в университет получать знания в области государственного управления. Интересно, что такую идею с радостью поддержала жена Александра, Инна Педан, которая тоже будет поступать с ним в один вуз.

"Это будет о том, как я еще могу монетизировать свою популярность с пользой для государства. Государственные органы управления, общественные организации... Жена мне говорит: "Ты что, воруешь мою мечту, это ты будешь учиться в том вузе?". Хотим поступать в один и тот же университет. И это так круто", - рассказал Александр в программе "Ближче до зірок".

Александр Педан с супругой / Фото: instagram.com/pedanos

Более того, по словам ведущего, его жена уже изменила свой род деятельности. В частности, Инна Педан после 10 лет преподавания английского языка для детей получила образование сексолога и открыла собственную школу. Впрочем, она не остановилась на достигнутом и продолжает непрерывно учиться:

"Она выучилась на сексолога и сейчас учится на психоаналитика, чтобы нести в массы важность полового воспитания детей. Она открыла школу полового воспитания, где учит детей. Я очень счастлив и горжусь моей женой", - признался знаменитость.

Напомним, недавно Александр Педан отметил день рождения. По случаю праздника, дочь ведущего Валерия показала нежное фото с папой на фоне моря и публично его поздравила.

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