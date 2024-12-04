42-летний лидер "Без Обмежень" после заявления о романе с пиарщицей восхитил горячими поцелуями

Танчинец показал традицию с возлюбленной.
Группа "Без Обмежень" отыграла свой акустический концерт в Киеве.
Незадолго до начала шоу лидер коллектива Сергей Танчинец сделал милое фото на фоне еще пустого зрительного зала. На изображении артист позирует не один, а с возлюбленной, пиарщицей Юлией Корецкой. Влюбленные после публичного признания в любви друг другу больше не скрывают своих чувств. Поэтому на фотографии Сергей нежно обнимает и целует избранницу в шею, пока она улыбается.
Интересно, что в апреле этого же года пара уже делала похожее фото в Октябрьском дворце, поэтому сейчас они его повторили в похожей позе. Между тем, Танчинец сравнил две фотографии и отметил, что это уже их традиция с Юлией фотографироваться незадолго перед концертом.
В комментариях Корецкая коротко написала своему возлюбленному: "Ты – любовь". А остальные подписчики сделали паре множество комплиментов:
- Горжусь вами! И это большой пример любви
- Невероятная пара
- Но становится все лучше и лучше! Люблю вас
- Невероятно красивые котики
Напомним, недавно актриса "Женского квартала" Лера Товстолес также рассказала подробности своей личной жизни. Ведущая призналась, влюблена ли она сейчас.
Читайте также:
- Forbes назвал потрясающие заработки 23-летней Ярославы Магучих за год
- Сергей Притула признался, куда будет поступать его 16-летний сын, который заканчивает последний класс в школе
- Скандальный Волошин прямо из-за границы ошеломил отчима роскошным подарком за более 3 млн грн