Российский певец Стас Пьеха, поддерживающий геноцид украинцев, ночью попал в больницу.

Артист-путинист был госпитализирован со стенокардией, у него были признаки инфаркта миокарда. Одно время 42-летний исполнитель жаловался на боль в груди и измененный ритм сердцебиения.

Сначала Пьеха находился на стационаре, далее его перевели в реанимацию, где сделали экстренную коронароангиографию с чрескожным коронарным вмешательством – это влияние на коронарную артерию с помощью небольшого прокола на коже. Это было сделано во избежание открытой операции на сердце.

Пока певец, поддерживающий кровавую политику путина, еще находится в реанимации. Как передают РосСМП, врачам удалось предотвратить инфаркт. Позже Пьеха вышел на связь и признался, что не на шутку испугался за свою жизнь.

Стас Пьеха в больнице / Фото: instagram.com/wolfieha

Стас Пьеха и Украина – что известно

Отметим, что внук легендарной Эдиты Пьехи, также оказавшейся ярой путинисткой, Стас Пьеха активно поддерживает кровавую политику путина еще с 2014 года. Тогда артист выступил за аннексию Крыма и ездил с концертами на оккупированный полуостров. В 2021 году в Украине в отношении артиста было возбуждено уголовное дело за выступление на концерте, посвященном открытию моста через Керченский пролив.

В апреле этого года Минкульт внес Стаса Пьеху в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины из-за его пропутинской позиции и поддержки геноцида украинского народа.

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