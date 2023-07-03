42-летний Сергей Притула получил диплом магистра и рассмешил реакцией сына на его выпускной

Украинский волонтер и экс-ведущий Сергей Притула поделился, что получил диплом магистра и стал выпускником.

42-летний бывший шоумен рассказал, что последние два года учился на магистратуре в Украинском Католическом университете, который расположен во Львове. Притула получил высшее образование в сфере публичного управления и администрирования.

Сергей Притула / Фото: instagram.com/siriy_ua

"Учиться во время войны – это сложно как с моральной точки зрения, так и логистически. Поэтому я искренне благодарен Силам обороны Украины, что дали возможность закончить учебу, написать и защитить магистерскую", — отметил волонтер.

Сергей Притула также рассказал о забавной реакции его сына Дмитрия на то, что его отец стал выпускником.

Сергей Притула с сыном / Фото: instagram.com/siriy_ua

"Сын сказал, что это как-то очень странно – прийти к отцу на выпускной быстрее, чем отец к нему", – поделился Притула.

Напомним, в этом году выпускником стал сын мэра Киева Виталия Кличко. 18-летний Максим окончил школу. Экс-жена Кличко показала, каким был выпускной их сына.

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