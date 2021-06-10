42-летняя Альбина Джанабаева показала себя вблизи без макияжа

Певица показала свой естественный вид.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" и супруга артиста Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, которая в апреле в третий раз стала мамой, поделилась с фолловерами фото без макияжа.
Так, в своем Instagram певица запостила селфи в машине. На фото Альбина в черной одежде без всякой косметики склонила голову с наушниками к окну.
Под сообщением звезда спросила своих подписчиков:
"Что тут у вас, на "воле" происходит? Выбралась на несколько часов...и...время прошло".
Поклонники не обошли вниманием пост певицы без макияжа и засыпали ее комплиментами.
- Без макияжа вы живая, прекрасная
- Смелая без макияжа, молодец
- Вам очень идет без макияжа
- Какие красивые глаза
Напомним, что в апреле Альбина Джанабаева вместе со своим мужем певцом Валерием Меладзе в третий раз стали родителями. А недавно в своем фотоблоге звезда умилила фотографиями с прогулки с новорожденной дочкой.