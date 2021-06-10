42-летняя Альбина Джанабаева показала себя вблизи без макияжа

Певица показала свой естественный вид.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" и супруга артиста Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, которая в апреле в третий раз стала мамой, поделилась с фолловерами фото без макияжа.

Так, в своем Instagram певица запостила селфи в машине. На фото Альбина в черной одежде без всякой косметики склонила голову с наушниками к окну.

instagram.com/albinadzhanabaeva

Под сообщением звезда спросила своих подписчиков:

"Что тут у вас, на "воле" происходит? Выбралась на несколько часов...и...время прошло".

Поклонники не обошли вниманием пост певицы без макияжа и засыпали ее комплиментами.

Без макияжа вы живая, прекрасная

Смелая без макияжа, молодец

Вам очень идет без макияжа

Какие красивые глаза

Напомним, что в апреле Альбина Джанабаева вместе со своим мужем певцом Валерием Меладзе в третий раз стали родителями. А недавно в своем фотоблоге звезда умилила фотографиями с прогулки с новорожденной дочкой.

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