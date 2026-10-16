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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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42-летняя Анита Луценко рассекретила своего нового возлюбленного из Испании и прогулялась с ним в Киеве

Это впервые, когда звездная тренер официально рассекретила имя и деятельность нового избранника — друга Украины.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Анита Луценко

Анита Луценко / © instagram.com/anitasporty

42-летняя украинская тренер Анита Луценко больше не скрывает личной жизни и впервые назвала имя своего нового избранника. Им оказался испанец Фермин Эджидо, с которым звезда поделилась романтическими кадрами с прогулки по Киеву.

Ранее спортсменка публиковала совместные фотографии с мужчиной, но не раскрывала подробности их отношений. Теперь Луценко не только показала избранника в Instagram, но и оставила ссылку на его профиль. Пара устроила фотосессию на улицах столицы: возлюбленные обнимались, целовались и позировали на фоне городских пейзажей, в том числе на крыше с панорамой.

Анита Луценко и Фермин Эджидо / © instagram.com/anitasporty

Анита Луценко и Фермин Эджидо / © instagram.com/anitasporty

Анита также поделилась трогательным признанием новых чувств и рассказала, как изменилось ее внутреннее чувство рядом с возлюбленным.

«Думала, что больше никогда не полюблю… Но когда встречаешь своего человека, то чувствуешь настоящее спокойствие, благодарность и полное принятие. Счастлива с Фермином Эджидо», — растрогала тренер.

По всей вероятности, пара познакомилась в Испании, где Луценко временно живет вместе с дочерью Мией. Сам Фермин также тесно связан со спортом: он основал международные соревнования по плаванию на открытой воде OCEANMAN, которые проводятся в разных странах, в том числе и в Украине.

Анита Луценко и Фермин Эджидо / © instagram.com/anitasporty

Анита Луценко и Фермин Эджидо / © instagram.com/anitasporty

Анита Луценко и Фермин Эджидо / © instagram.com/anitasporty

Анита Луценко и Фермин Эджидо / © instagram.com/anitasporty

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Эджидо прекратил сотрудничество с РФ, несмотря на финансовые потери и публично осудил российскую агрессию.

Испанец уже появлялся и в украинском медиапространстве. Недавно он посетил студию ТСН, где рассказал о своем спортивном проекте и помощи украинским ветеранам. Тогда мужчина был в сопровождении Аниты, сидевшей за кадром и поддерживавшей его. Именно это тогда привлекло внимание к возможному роману. Теперь тренер подтвердила отношения лично.

Анита Луценко и Фермин Эджидо / © instagram.com/anitasporty

Анита Луценко и Фермин Эджидо / © instagram.com/anitasporty

Почему Анита Луценко разошлась с отцом дочери

До нового романа тренер на протяжении 12 лет находилась в отношениях с гражданским мужем Александром Лозовцовым. В декабре 2025 года Луценко сообщила об их расставании, однако не стала вдаваться в подробности причин.

Тогда спортсменка объяснила, что поняла: больше не любит партнера. Несмотря на завершение отношений, бывших объединяет воспитание дочери Мии, родившейся в 2016 году.

Теперь Анита, похоже, готова к новому этапу личной жизни. Своими словами о покое, признательности и принятии она дала понять, что рядом с Фермином чувствует себя счастливой.

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