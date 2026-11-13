42-летняя Аврил Лавин впервые стала мамой и показала крошечную дочь

Аврил Лавин / © Associated Press

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Известная канадская певица Аврил Лавин впервые стала мамой.

Радостную новость о пополнении в семье 42-летняя знаменитость объявила в Instagram. И это стало настоящим шоком для поклонников рок-звезды. Дело в том, что после разрыва с бойфрендом, что произошло в 2023 году, Аврил Лавин тщательно скрывала личную жизнь. Однако оказалось, что в ее жизни произошли кардинальные перемены.

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Певица находится в отношениях с избранником, которого тщательно скрывает. А 13 ноября исполнительница призналась, что у них родился первенец. На свет появилась дочь пары. Правда, имя малыша Аврил Лавин пока что скрывает.

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Аврил Лавин с дочерью / © instagram.com/avrillavigne

Однако вместо этого звезда показала первые фото дочери. На снимке исполнительница держала маленькую девочку на руках, которая была одета в комбинезон и с повязкой на голове. Однако ее лицо все же разглядеть не удастся.

Кстати, на одной из фотографий Аврил Лавин засветила и своего таинственного бойфренда. Исполнительница показала, как они с возлюбленным держали в ладонях крошечную ручку дочери.

«Наша мини-пренцесса появилась на свет», — поделилась исполнительница.

Аврил Лавин с возлюбленным и дочерью / © instagram.com/avrillavigne

Напомним, недавно звезда «Холостяка» Кристина Чемоданова впервые стала мамой. Модель уже даже показала первые фотографии сына.

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