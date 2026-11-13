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42-летняя Аврил Лавин впервые стала мамой и показала крошечную дочь
Знаменитость рассекретила пополнение в семье.
Известная канадская певица Аврил Лавин впервые стала мамой.
Радостную новость о пополнении в семье 42-летняя знаменитость объявила в Instagram. И это стало настоящим шоком для поклонников рок-звезды. Дело в том, что после разрыва с бойфрендом, что произошло в 2023 году, Аврил Лавин тщательно скрывала личную жизнь. Однако оказалось, что в ее жизни произошли кардинальные перемены.
Певица находится в отношениях с избранником, которого тщательно скрывает. А 13 ноября исполнительница призналась, что у них родился первенец. На свет появилась дочь пары. Правда, имя малыша Аврил Лавин пока что скрывает.
Однако вместо этого звезда показала первые фото дочери. На снимке исполнительница держала маленькую девочку на руках, которая была одета в комбинезон и с повязкой на голове. Однако ее лицо все же разглядеть не удастся.
Кстати, на одной из фотографий Аврил Лавин засветила и своего таинственного бойфренда. Исполнительница показала, как они с возлюбленным держали в ладонях крошечную ручку дочери.
«Наша мини-пренцесса появилась на свет», — поделилась исполнительница.
Напомним, недавно звезда «Холостяка» Кристина Чемоданова впервые стала мамой. Модель уже даже показала первые фотографии сына.