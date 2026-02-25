42-летняя дочь Мартина Шорта совершила самоубийство

Мартин Шорт / © Associated Press

Дочь известного канадского актера и комика Мартина Шорта - Кэтрин - совершила самоубийство.

Печальную новость сообщило издание TMZ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что тело Кэтрин обнаружили пожарные и полиция Лос-Анджелеса в ее доме вечером, 23 февраля. Дочь Мартина Шорта умерла от огнестрельного ранения, которое она сама себе нанесла. Кэтрин было всего 42 года.

Впоследствии представитель Мартина Шорта подтвердил печальную новость. Он отметил, что Кэтрин действительно ушла из жизни, и ее семья сейчас переживает горькую утрату. В то же время представитель актера попросил уважать их конфиденциальность в момент горя.

Мартин Шорт с дочерью Кэтрин / © Associated Press

"С глубоким горем мы подтверждаем смерть Кэтрин Шорт. Семья Шорт опустошена этой потерей и просит о полной конфиденциальности в это время. Кэтрин была любимой всеми и ее будут помнить за свет и радость, которые она принесла в мир", - говорится в заявлении представителя актера.

Отметим, Мартин Шорт воспитывал троих детей от жены, актрисы Нэнси Долман, которая умерла в 2010 году от рака яичников. Кэтрин была самой старшей. Она избегала публичности и работала в некоммерческой организации, которая занималась преодолением стигм, связанных с психическим здоровьем.

