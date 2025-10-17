- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 1 мин
42-летняя Екатерина Осадчая показалась без макияжа и очаровала своим пляжным луком
Ведущая поностальгировала по лету и теплу.
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась своими летними воспоминаниями.
Знаменитость очаровала поклонников новой серией фото, которыми передала особое настроение тихих летних вечеров, которые уже остались в прошлом. Так, на фотографиях звезда сидит на побережье, одетая в легкое платье светлого оттенка. Свой лук 42-летняя Осадчая довершила распущенными волнистыми волосами и минимальным макияжем, демонстрируя идеальный загар и естественную красоту.
В подписи к фото Осадчая поделилась личными эмоциями и впечатлениями от солнечного отпуска: «Оставлю здесь, как память о теплом песке, ветер в волосах и соль на висках, короткие ночи и солнце в зените…».
Эти слова ведущей откликнулись поклонникам, поэтому они засыпали ее комплиментами: «Как красиво», «Это счастье — когда в октябре можно хотя бы мысленно вернуться в ту сказку».
