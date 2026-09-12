42-летняя известная украинская актриса впервые рассказала о возлюбленном и их непростых отношениях

Мирослава Филиппович

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Украинская актриса Мирослава Филиппович откровенно высказалась о личной жизни.

Звезда сериалов «Слуга народа», «СидОренки-СидорЕнки» и других впервые призналась, что ее сердце занято. Она влюблена в мужчину, персону которого не стала раскрывать. Однако отметила, что их отношения развиваются на расстоянии. По словам 42-летней Миросливы, это беспокоит ее, но она все равно счастлива.

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«Не замужем, детей нет. Но точно не одинока — у меня есть любимый человек, и я счастлива. В то же время у нас сложные отношения: можем видеться раз в полгода. И я не буду рассказывать сказок, что любовь преодолевает все — расстояние очень усложняет жизнь», — рассказала знаменитость в интервью «Фокусу».

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Мирослава Филиппович

Более того, звезда уже размышляет о материнстве. Филиппович говорит, что в будущем готова родить, но пока сосредотачивается на работе над отношениями. Она отдает все в руки судьбы и времени.

«Скажу откровенно: очень хочу ребенка. Это самый большой пробел в моей жизни. Я много работала, строила карьеру, но сейчас очень хочу стать матерью. Приведут ли мои нынешние отношения к семье? Не знаю. Можно очень любить, но нужно честно спросить себя: мы идем в одну сторону или просто любим на расстоянии? Я не могу ждать до бесконечности. Мое сердце занято, но что будет дальше — покажет время», — подчеркнула актриса.

Напомним, недавно певица Оля Полякова вспомнила о начале брака с бизнесменом Вадимом Буряковским и как замуж выходила 22 года назад. Артистка покорила своим оригинальным образом без веляна.

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