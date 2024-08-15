42-летняя известная украинская певица вышла замуж за голливудского каскадера

Для исполнительницы этот брак стал третьим.
Победительница известного украинского талант-шоу, украинская певица Аида Николайчук вышла замуж.
Радостной новостью исполнительница поделилась в своем Instagram. Избранником артистки стал голливудский каскадер родом из Франции Дэниел Лочицеро.
Праздник влюбленные отгуляли в городе Бербанк, штат Калифорния, США. Пара отказалась от громких вечеринок. В частности, они сначала зарегистрировали брак. Для праздничного события Аида выбрала белое сдержанное платье, а ее возлюбленный – синий костюм и белую рубашку.
После регистрации брака влюбленные отправились на празднование в ресторан. Свадьбу Аида Николайчук и Дэниел Лочицеро провели в компании самых близких и родных друзей.
Отметим, что для певицы этот брак стал третьим. От первого мужа исполнительница воспитывает сына, который в отличие от мамы отказался переезжать в США и остался жить в Украине. Со вторым избранником исполнительница прожила в браке всего несколько лет.
Напомним, недавно олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих заговорила о замужестве. Спортсменка рассказала, когда они с женихом планируют сыграть свадьбу.
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