42-летняя известная украинская певица вышла замуж за голливудского каскадера

Для исполнительницы этот брак стал третьим.

Победительница известного украинского талант-шоу, украинская певица Аида Николайчук вышла замуж.

Радостной новостью исполнительница поделилась в своем Instagram. Избранником артистки стал голливудский каскадер родом из Франции Дэниел Лочицеро.

Аида Николайчук вышла замуж / Фото: instagram.com/aidanikolaychuk

Праздник влюбленные отгуляли в городе Бербанк, штат Калифорния, США. Пара отказалась от громких вечеринок. В частности, они сначала зарегистрировали брак. Для праздничного события Аида выбрала белое сдержанное платье, а ее возлюбленный – синий костюм и белую рубашку.

Аида Николайчук вышла замуж / Фото: instagram.com/aidanikolaychuk

Аида Николайчук вышла замуж / Фото: instagram.com/aidanikolaychuk

После регистрации брака влюбленные отправились на празднование в ресторан. Свадьбу Аида Николайчук и Дэниел Лочицеро провели в компании самых близких и родных друзей.

Аида Николайчук вышла замуж / Фото: instagram.com/aidanikolaychuk

Отметим, что для певицы этот брак стал третьим. От первого мужа исполнительница воспитывает сына, который в отличие от мамы отказался переезжать в США и остался жить в Украине. Со вторым избранником исполнительница прожила в браке всего несколько лет.

Напомним, недавно олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих заговорила о замужестве. Спортсменка рассказала, когда они с женихом планируют сыграть свадьбу.

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