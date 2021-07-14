42-летняя Кейт Хадсон в бикини засветила упругую грудь

Актриса показала, как отдыхала у бассейна с коктейлем в руках.

Популярная американская актриса Кейт Хадсон, у которой трое детей, похвасталась внешностью.

В своем Instagram 42-летняя звезда "Войны невест" опубликовала фотографию, на которой сняла себя во время отдыха у бассейна. На фото кинорежиссер томно позировала в ярком желтом бикини с коктейлем в руках. Хадсон засветила стройную фигуру и упругую грудь.

instagram.com/katehudson

"Если вы не подбираете бикини до коктейлей, вы делаете это неправильно", — заявилась знаменитость.

В ответ пользователи порадовали Кейт комплиментами.

Вы очень красивая, интересная и обаятельная женщина

Ты роскошная

Какая горячая

Напомним, ранее Кейт Хадсон ошеломила подтянутой фигурой в откровенном купальнике. Актриса потрясла форме.

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