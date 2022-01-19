42-летняя Крук в купальнике свела с ума пышным бюстом и упругими ягодицами

Валерия показала фигуру на пляже Танзании.

Известная украинская телеведущая и модель c обложек самых популярных мужских журналов Валерия Крук похвасталась безупречной фигурой.

Так, знаменитость, более известная как Кульбаба, на днях вернулась в Украину с отпуска на Занзибаре. Звезда призналась, что охотно телепортировалась бы туда назад и показала горячие пляжные фото. В своем Instagram ведущая обнародовала снимки, на которых позировала в розовом купальнике. Крук похвасталась пышным бюстом, осиной талией и стройными ножками.

Валерия Крук / instagram.com/valeriyakruk

Также Валерия присела на песке, выпятив упругие ягодицы.

Валерия Крук / instagram.com/valeriyakruk

В комментариях поклонники написали, что Валерия невероятно сексапильная и мотивирует их заниматься спортом.

Мой мотиватор

Роскошная

Девушка-огонь! Фигура соблазнительная

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