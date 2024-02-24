42-летняя Лилия Ребрик на последних месяцах беременности объявила, что идет в декрет

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась, что наконец-то на последних месяцах беременности уходит в декретный отпуск.

В частности знаменитость играла в спектаклях в театре, а также вела утреннее шоу на одном из телеканалов. Впрочем, вскоре 42-летняя ведущая должна рожать третьего ребенка. Ребрик пока что прекращает работать, а идет в декретный отпуск готовиться к родам. Знаменитость пообещала, что долго дома не задержится. После рождения третьей дочери артистка планирует вернуться на телеэкраны и сцену театра.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Ну все: теперь уж точно декрет! Но я ненадолго. Приеду уже после родов еще стройнее и еще счастливее еще на одного ребенка. Держим кулачки за то, чтобы у всех все было хорошо и особенно у наших защитников и защитниц, которые позволяют нам жить, мечтать, рожать и, вообще, продолжать воплощать все это в жизнь", — поделилась знаменитость.

Кстати, коллеги Лилии Ребрик не отпустили ее из студии с пустыми руками, а сделал ей сюрприз. Они подарили ведущей большой букет розовых роз. Артистка не ожидала получить такой презент, поэтому была приятно удивлена.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее ведущая Наталья Островская впервые стала мамой, но от декретного отпуска она отказалась. Недавно же знаменитость поделилась, как возвращается в форму после родов, насколько поправилась за время беременности и как худеет.

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