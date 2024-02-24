42-летняя Лилия Ребрик на последних месяцах беременности объявила, что идет в декрет

Коллеги сделали ведущей приятный сюрприз.
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась, что наконец-то на последних месяцах беременности уходит в декретный отпуск.
В частности знаменитость играла в спектаклях в театре, а также вела утреннее шоу на одном из телеканалов. Впрочем, вскоре 42-летняя ведущая должна рожать третьего ребенка. Ребрик пока что прекращает работать, а идет в декретный отпуск готовиться к родам. Знаменитость пообещала, что долго дома не задержится. После рождения третьей дочери артистка планирует вернуться на телеэкраны и сцену театра.
"Ну все: теперь уж точно декрет! Но я ненадолго. Приеду уже после родов еще стройнее и еще счастливее еще на одного ребенка. Держим кулачки за то, чтобы у всех все было хорошо и особенно у наших защитников и защитниц, которые позволяют нам жить, мечтать, рожать и, вообще, продолжать воплощать все это в жизнь", — поделилась знаменитость.
Кстати, коллеги Лилии Ребрик не отпустили ее из студии с пустыми руками, а сделал ей сюрприз. Они подарили ведущей большой букет розовых роз. Артистка не ожидала получить такой презент, поэтому была приятно удивлена.
Напомним, ранее ведущая Наталья Островская впервые стала мамой, но от декретного отпуска она отказалась. Недавно же знаменитость поделилась, как возвращается в форму после родов, насколько поправилась за время беременности и как худеет.
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