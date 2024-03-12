42-летняя Лилия Ребрик на последних неделях беременности рассказала о подготовке ко встрече с малышом

Артистка показала, как с 5-летней дочерью собирает все необходимое.
Украинская ведущая Лилия Ребрик на последних месяцах беременности рассказала о подготовке к появлению еще одной третьей дочери в семье.
Так, артистка в фотоблоге показалась со своей младшей 5-летней дочерью Полиной. Вместе с ней Лилия рассказала о своих приятных хлопотах перед появлением на свет третьего ребенка. В частности, поделилась с поклонниками, что уже успела купить и подготовить многое. В частности, одежду, кроватку, коляску и другие бытовые вещи.
"Последние недели ожидания третьей дочери у меня уже в таких приятных, даже нежных моментах. Собираем приданое для маленькой: все-все необходимое! Одежду, гигиену, кроватку, коляску. Мы уже так ждем нашу дочь. Это будет наше третье, еще одно большое счастье", - поделилась Лилия в ожидании чуда.
Между тем, в комментариях поклонники артистки уже начали желать ей легких родов.
- Желаем вам легких родов! Ждите вашу маленькую принцесочку с радостью! Такие наряды для нее восхитительные! Какие красивые Вы и ваши девочки!
- Все лучшее для маленькой Дикой принцессы
- Легких родов и мирного неба!
- Я вместе с вами тоже уже не могу дождаться, словно моя дочь
Напомним, недавно Лилия Ребрик восхитила фотосессией на последних месяцах беременности и рассказала, как прошла для нее зима.
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