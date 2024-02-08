42-летняя Лилия Ребрик очаровала "нескромным" образом во время третьей беременности

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая вскоре в третий раз станет мамой, показала видео из своей недавней фотосессии.

На странице в Instagram знаменитость разместила ролик, снятый на съемочной площадке. В видео Ребрик сначала предстает в нежном образе – белой удлиненной рубашке без макияжа.

В следующем кадре звезда очаровала смелым луком — фаны увидят Ребрик в ярко-красной шелковой комбинации из брюк и рубашки, волосы ведущая собрала в высокий хвост и сделала яркий макияж:

"Кто сказал, что женщина в надежде должна быть только нежной и скромной. Девушки, любите себя и выбирайте образы, которые хотите!" – посоветовала Ребрик.

В третий раз беременная Лилия Ребрик очаровала ярким образом

В свою очередь, поклонники Лилии бросились делать комплименты ее яркому виду:

Проснулась Лиля Дикая

Какая же вы женственная и сияющая

Ууу, какая горячая мамочка

Напомним, недавно Лилия Ребрик поделилась, что делает утром, чтобы чувствовать себя бодрой в течение дня. Артистка отметила, что ее утро всегда начинается с трех определенных вещей.

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