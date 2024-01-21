42-летняя Лилия Ребрик откровенно рассказала о плюсах и минусах третьей беременности

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик откровенно рассказала о плюсах и минусах третьей беременности.

В своем Instagram знаменитость поделилась, хоть не впервые беременна, но все переживает, словно это незнакомое для нее состояние. Хотя Лилия Ребрик работает по-прежнему, однако сейчас она меньше испытывает усталость, ведь вовремя дает себе время на отдых.

Во время войны знаменитость стала очень сильно бояться обстрелов. Ведущая призналась, что она нервничает, а затем страдает бессонницей.

Во время третьей беременности ведущую не так сильно мучает токсикоз, как это было с предыдущими двумя.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"После шестого месяца только на третьей беременности мой организм наконец-то прекратил сопротивляться. Токсикоз как рукой сняло! Незнакомое для меня прекрасное чувство. Потому что с девочками — что с Дианой, что с Полиной ежедневно все девять месяцев токсикозила. Но это мелочи по сравнению с тем, какое счастье тебя потом ждет", — поделилась ведущая.

По словам актрисы, она не испытывает каких-либо особых потребностей в еде. Тем не менее, лишние кило у знаменитости появилось. Вместе с тем у Лилии Ребрик улучшилось состояние волос.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Каких-то особых предпочтений в еде как не было, так и не появилось. Однако появились лишние килограммы, но это самые счастливые килограммы в мире, которые радуют глаз. Еще из плюсов — отросли волосы! Задача со звездочкой: сохранить их и после родов", — рассказала знаменитость.

А вот настроение у Лилии Ребрик меняется постоянно. Как призналась актриса, из-за чрезмерной эмоциональности она стала слишком близко воспринимать хейт, который иногда пишут в соцсетях.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Настроение — переменчивое, эмоции зашкаливают. Еще из минусов — очень чувствительная стала к хейту. Особенно хейту на тему третьей беременности", — добавила знаменитость.

Напомним, Лилия Ребрик не терпит хейт в Сети и время от времени на него отвечает. Недавно ведущая дала ясно понять, как относится к непрошеным советам в соцсетях.

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