42-летняя Лилия Ребрик поделилась трогательными фото с выписки с новорожденной дочерью

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик показала фотографии с выписки с новорожденной дочкой Адель.

На своей странице в Instagram звездная мама разместила серию снимков, где изображена в окружении своей семьи в роддоме. На снимке муж Ребрик, хореограф Андрей Дикий держит крошечную дочь на руках, а рядом с ними позирует улыбающаяся Ребрик и две их старшие дочери.

Лилия Ребрик показала выписку из роддома / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала выписку из роддома / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В фотоблоге молодая мама оставила трогательное обращение к крохе.

"Привет, Адель. Сегодня ты спала первую ночь дома – в кроватке, которую мы с такой любовью подбирали для тебя. Рядом с нами, родителями и твоими сестричками. Вчера был такой эмоциональный день: тебя встречали с весенними цветами, улыбками, смехом. Тебе желали счастья и мира, а нам – терпения. И я уверена, все обязательно сбудется, ведь мы теперь – большая, дружеская команда. И в нашей #дикойсемейке — друг за друга горой!” – подписала трогательные фото Ребрик.

Лилия Ребрик показала выписку из роддома / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала выписку из роддома / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала выписку из роддома / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Фаны, в свою очередь, поздравили звезду и ее семью с пополнением, а маленькой пожелали счастливой судьбы:

Такое красивое имя! Божьего благословения вашей дочери, доброй судьбы под мирным небом. Искренние поздравления!

Пусть растет счастливой рядом с такими влюбленными в жизнь родными людьми

Поздравляю! Смотрю на вас и так радуюсь, говорят что дочери рождаются от большой любви то, пожалуй, это ваш случай

Напомним, 15 марта Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий в третий раз стали родителями. После родов артистка показала, как выглядит и рассказала, как себя чувствует.

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