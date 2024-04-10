42-летняя Лилия Ребрик после третьих родов вернулась на работу и показалась в прямом эфире

Артистка всего месяц назад в третий раз стала мамой.

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик решила долго не находиться в декретном отпуске, а быстро вернулась на работу.

Лишь месяц назад знаменитость родила третью дочь, а уже сейчас радует зрителей в прямом эфире утреннего шоу. В своем Instagram ведущая показала, как ее готовили к началу программы.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик призналась, что очень сильно загрустила за работой в кадре. Она решила попробовать, удастся ли совмещать уход за новорожденной дочерью с работой.

"Соскучилась! Я в эфире! Все под контролем. Манюня накормлена. Не беспокойтесь! Я пробую, а там будет видно", — поделилась ведущая.

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Чтобы подписчики не волновались, Лилия Ребрик заверила, что перед работой накормила маленькую Адель.

Напомним, Лилия Ребрик сейчас с мужем и дочерьми проживает под Киевом. Недавно ведущая показывала, как вместе с детьми озеленяла свой сад и сажала там цветы.

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