42-летняя Лилия Ребрик после третьих родов вернулась на работу и показалась в прямом эфире

Артистка всего месяц назад в третий раз стала мамой.
Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик решила долго не находиться в декретном отпуске, а быстро вернулась на работу.
Лишь месяц назад знаменитость родила третью дочь, а уже сейчас радует зрителей в прямом эфире утреннего шоу. В своем Instagram ведущая показала, как ее готовили к началу программы.
Лилия Ребрик призналась, что очень сильно загрустила за работой в кадре. Она решила попробовать, удастся ли совмещать уход за новорожденной дочерью с работой.
"Соскучилась! Я в эфире! Все под контролем. Манюня накормлена. Не беспокойтесь! Я пробую, а там будет видно", — поделилась ведущая.
Чтобы подписчики не волновались, Лилия Ребрик заверила, что перед работой накормила маленькую Адель.
Напомним, Лилия Ребрик сейчас с мужем и дочерьми проживает под Киевом. Недавно ведущая показывала, как вместе с детьми озеленяла свой сад и сажала там цветы.
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